Государственный экзаменационный центр обнародовал график выпускных экзаменов на ступени общего и полного среднего образования в 2024 году.

Как сообщили в центре, график согласован с Министерством науки и образования.

Экзамен Дата
1. Выпускной экзамен на ступени полного (11-летнего) среднего образования – зона I,
Выпускной экзамен для учащихся профессиональных лицеев		 3 марта
2. Выпускной экзамен на ступени полного (11-летнего) среднего образования – зона II,
Выпускной экзамен для учащихся профессиональных лицеев		 10 марта
3. Выпускной экзамен на ступени общего (9-летнего) среднего образования – зона I 17 марта
4. Выпускной экзамен на ступени общего (9-летнего) среднего образования – зона II 7 апреля
5. Выпускной экзамен на ступени общего (9-летнего) среднего образования – зона III 21 апреля
6. Экзамен по азербайджанскому языку (как государственному), 9-й и 11-й классы, первая попытка 12 мая
7. Экзамен по азербайджанскому языку (как государственному), 9-й и 11-й классы, вторая попытка
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