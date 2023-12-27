Государственный экзаменационный центр обнародовал график выпускных экзаменов на ступени общего и полного среднего образования в 2024 году.
Как сообщили в центре, график согласован с Министерством науки и образования.
|Экзамен
|Дата
|1.
|Выпускной экзамен на ступени полного (11-летнего) среднего образования – зона I,
Выпускной экзамен для учащихся профессиональных лицеев
|3 марта
|2.
|Выпускной экзамен на ступени полного (11-летнего) среднего образования – зона II,
Выпускной экзамен для учащихся профессиональных лицеев
|10 марта
|3.
|Выпускной экзамен на ступени общего (9-летнего) среднего образования – зона I
|17 марта
|4.
|Выпускной экзамен на ступени общего (9-летнего) среднего образования – зона II
|7 апреля
|5.
|Выпускной экзамен на ступени общего (9-летнего) среднего образования – зона III
|21 апреля
|6.
|Экзамен по азербайджанскому языку (как государственному), 9-й и 11-й классы, первая попытка
|12 мая
|7.
|Экзамен по азербайджанскому языку (как государственному), 9-й и 11-й классы, вторая попытка