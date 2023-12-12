Больше всего номинаций на премию «Золотой глобус» 2024 года получили два главных кинохита уходящих 12 месяцев: фильмы «Барби» и «Оппенгеймер».
Кроме того, в списке претендентов «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе и черная комедия «Бедные-несчастные» — по семь номинаций каждый.
Среди основных актерских номинаций — Эмма Стоун, Леонардо Ди Каприо, Киллиан Мерфи и Давайн Джой Рэндольф.
Хотя многие номинации оправдали ожидания, некоторые из наиболее успешных фильмов 2023 года номинированы не были.
Прежде всего бросается в глаза, что биографический фильм Ридли Скотта «Наполеон» с Хоакином Фениксом и Ванессой Кирби (в ролях самого императора и его жены Жозефины) не получил ни одной номинации.
«Золотые глобусы» будут вручены в Лос-Анджелесе 7 января 2024 года. (bbc.com)