Среди основных актерских номинаций — Эмма Стоун, Леонардо Ди Каприо, Киллиан Мерфи и Давайн Джой Рэндольф.

Хотя многие номинации оправдали ожидания, некоторые из наиболее успешных фильмов 2023 года номинированы не были.

Прежде всего бросается в глаза, что биографический фильм Ридли Скотта «Наполеон» с Хоакином Фениксом и Ванессой Кирби (в ролях самого императора и его жены Жозефины) не получил ни одной номинации.