ГЭЦ о новшествах на выпускных экзаменах в 9-х классах

В Азербайджане в следующем году выпускные экзамены в 9-х классах будут проводиться в один этап на основе новой модели.

Об этом заявила председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

По ее словам, в специальном выпуске журнала «Абитуриент» представлены программы выпускных экзаменов для 9-го класса в 2021 году, разработанные с учетом правил объявленного в связи с пандемией COVID-19 карантинного режима, а также варианты  заданий.

«В соответствии с новой моделью экзамена, они будут как открытого, так и закрытого типа. В журнале также приведены примеры заданий для проверки звукового восприятия, а на сайте ГЭЦ размещены соответствующие аудиофайлы (http://dim.gov.az/news/2504/).

Любой желающий может загрузить их на свой телефон или компьютер и после прослушивания выполнить задания, приведенные в журнале», — отметила М.Аббасзаде.

| 2020-12-28T13:32:08+04:00 28 декабря 2020, 14:11|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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