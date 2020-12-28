ГЭЦ о новшествах на выпускных экзаменах в 9-х классах

В Азербайджане в следующем году выпускные экзамены в 9-х классах будут проводиться в один этап на основе новой модели.

Об этом заявила председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

По ее словам, в специальном выпуске журнала «Абитуриент» представлены программы выпускных экзаменов для 9-го класса в 2021 году, разработанные с учетом правил объявленного в связи с пандемией COVID-19 карантинного режима, а также варианты заданий.

«В соответствии с новой моделью экзамена, они будут как открытого, так и закрытого типа. В журнале также приведены примеры заданий для проверки звукового восприятия, а на сайте ГЭЦ размещены соответствующие аудиофайлы (http://dim.gov.az/news/2504/).

Любой желающий может загрузить их на свой телефон или компьютер и после прослушивания выполнить задания, приведенные в журнале», — отметила М.Аббасзаде.