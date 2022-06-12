На Гран-при Азербайджана «Формулы-1» принлашены ветераны 44-дневной Отечественной войны и члены семей шехидов.

Капитан Тебриз Гамидов воевал в боях за освобождение Физули, Губадлы и города Шуша. На груди героя — медали за освобождение этих городов.

На гонку герой приехал вместе с семьей — супругой и сыном.

«Впервые посещаю такое грандиозное мероприятие. Я военный, проходил службу, времени интересоваться «Формулой-1″ не было. Но проведение мероприятий такого ранга в Азербайджане – это очень большой успех. До гонки прогулялись по фан-зоне, сыну очень понравилось», — сказал Гамидов в интервью #.

Ветеран выразил благодарность за приглашение на «Формулу-1» и отметил, что государство оказывает всяческую поддержку ему и его боевым товарищам.

Среди приглашенных на Ф1 — Зюмрюд Абдуллаева, мать шехида Ширали Адилова.

Ширали Адилов – участник апрельских боев 2016 года. Он отдал жизнь за Родину во время освободительной Отечественной войны.

«Я приехала сюда по приглашению нашей Исполнительной власти. В первую очередь, я хотела бы выразить благодарность матерям, которые дали жизнь героям, шехидам. Да упокоит Аллах души наших освободителей. А их семьям могу пожелать только терпения. Мне сложно описать свои чувства и переживания. Это очень тяжело», — сказала Зюмрюд ханум.