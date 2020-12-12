Германия выделит дополнительно почти €500 млн на борьбу с изменением климата

Германия выделит дополнительно почти €500 млн на меры, призванные помочь другим странам в борьбе с изменением климата. Об этом заявила в субботу канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в видеоформате на Саммите по амбициозным задачам в области изменения климата, передает ТАСС.

Саммит проводится под председательством ООН, Великобритании, Франции в партнерстве с Чили и Италией.

«Все государства должны быть в состоянии профинансировать необходимые инвестиции в области защиты климата. Германия намерена выделить [на эти усилия] дополнительно почти €500 млн», — сказала Меркель. Средства поступят из бюджета министерства экономического сотрудничества и развития ФРГ.

«Я выступаю за то, чтобы мы на международном уровне запустили процесс финансирования мер, направленных на борьбу с изменением климата, после 2020 года и завершили его до COP26 (26-я конференция по климату, намечена на ноябрь 2021 года — прим. ТАСС)», — отметила глава правительства ФРГ. Канцлер подчеркнула, что Германия «выполнит свое обещание увеличить объем выделяемых из бюджета средств для финансирования мер по борьбе с изменением климата до 2020 года до €4 млрд в год».

«Германия и в будущем продолжит вносить соразмерный вклад», — заверила Меркель.

| 2020-12-13T01:08:13+04:00 13 декабря 2020, 02:02|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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