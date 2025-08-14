ФРГ намерена выделить $500 млн на поставки вооружения для Киева в рамках нового механизма под названием Priority Ukraine Requirements List (PURL — список приоритетных требований Украины). Об этом 13 августа сообщили в МИДе страны.

«Чтобы продолжать удовлетворять самые насущные потребности Украины в военной технике <…> Германия вместе с другими союзниками готова профинансировать один из первых комплексных пакетов поддержки на общую сумму до $500 млн в рамках механизма PURL», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Согласно обнародованному тексту, поддержку будут оказывать европейские страны, Канада и США. При этом оказание данной помощи будет контролироваться и координироваться НАТО.

В состав экспортируемого военного оборудования будут, как уточняется, входить критически важные системы противовоздушной обороны (ПВО).

Всего, как подчеркнули в министерстве, за всё время оказания помощи Украине ФРГ, вновь доказывающая «союзническую солидарность» Киеву, потратила практически €40 млрд.