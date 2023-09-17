Канада выделит около 24,5 миллиона долларов США с целью закупки ракет ПВО малой и средней дальности и соответствующих систем. Деньги будут переданы возглавляемому Великобританией партнерству, в которое входят также Соединенные Штаты Америки, Нидерланды и Дания, пишет Reuters.

В своем заявлении министр обороны Билл Блэр отметил, что этот взнос является частью военной помощи Киеву на сумму более 500 миллионов канадских долларов, о которой премьер-министр Джастин Трюдо объявил летом.

Напомним, в июне Дания, Нидерланды, Великобритания и США объявили, что передают Украине сотни ракет и связанных с ними систем для усиления противовоздушной обороны.