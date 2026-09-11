Премьер-министр Канады Марк Карни в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским объявил о предоставлении Киеву новых ракет-перехватчиков для систем ПВО, сообщили в канцелярии канадского лидера.

Карни, согласно релизу, «объявил о ряде дополнительных инвестиций для укрепления обороны и долгосрочной безопасности Украины».

В числе прочего речь идет о «примерно 350 млн канадских долларов ($253 млн) на поставку критически важных перехватчиков для систем противовоздушной обороны» в рамках американского механизма Jumpstart, отмечено в тексте.

Также почти 23 млн канадских долларов ($16,6 млн) Оттава направит на «укрепление потенциала архитектуры безопасности Украины», а дополнительные 10 млн канадских долларов ($7,2 млн) пойдут на поддержку ее энергетической инфраструктуры.

Кроме того, Оттава на фоне приближающейся зимы предоставит Европейскому банку реконструкции и развития новых кредитных гарантий на сумму почти 435 млн канадских долларов ($314,4 млн) для поддержки энергетической безопасности Киева, в том числе на закупку газа и генераторов.