Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит «Нафтогазу Украины» кредит на €500 млн для закупки газа к предстоящей зиме. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в своем Telegram-канале.

Свириденко подчеркнула, что данный контракт является самым большим в истории банка. Полученные средства позволят Украине обеспечивать граждан светом и теплом даже в самые холодные дни зимы.

«Но самое важное — впервые такой кредит предоставляется под гарантию ЕС без государственной гарантии Украины», — добавила она.