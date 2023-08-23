Великобритания сможет предоставить Украине £192 млн (около $244 млн) на закупку ядерного топлива для атомных электростанций, в том числе у британских компаний.

Как передает ТАСС, об этом глава Минэнерго Соединенного Королевства Грант Шэппс заявил агентству Reuters в ходе своего визита в Киев.

«Эта гарантия, которую мы предоставим, должна помочь Украине добиться того, чтобы <…> в будущем ее ядерное топливо не должно было поступать через Россию», — приводит агентство слова Шэппса. Министр уточнил, что одним из поставщиков станет европейский консорциум Urenco, штаб-квартира которого находится в Лондоне.

В марте в пресс-службе Минэнерго Украины заявили, что страна рассчитывает через три года наладить собственное производство ядерного топлива для атомных станций, которое сможет заменить российское, в том числе на европейским рынке.

Все энергоблоки украинских АЭС спроектированы под использование топливных сборок, которые в настоящий момент производит российская компания ТВЭЛ. В Росатоме отмечали, что ТВЭЛ продолжит гарантированно обеспечивать украинские АЭС современным и экономически эффективным топливом по имеющемуся контракту до 2025 года. В марте прошлого года в «Энергоатоме» сообщили, что Украина полностью отказывается от закупки российского топлива для своих атомных электростанций и намерена заменить его сборками компании Westinghouse. В конце февраля 2023 года «Энергоатом» заявил, что все энергоблоки украинских АЭС будут работать на топливе Westinghouse со следующего года.