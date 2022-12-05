Из него следует, что поставки запланированы на период с 2026 по 2029 год, деньги на них будут выделены из специального фонда для укрепления Вооруженных сил Германии объемом €100 млрд. По сведениям агентства, Берлин также получит «ракеты класса «воздух — земля» и наземную инфраструктуру».

Канцлер Германии Олаф Шольц, выступая на Берлинской конференции по безопасности 30 ноября, заявил, что истребители необходимы для того, чтобы страна продолжала вносить «вклад в ядерное участие» в НАТО. Несмотря на то, что у ФРГ нет атомных бомб, германские самолеты могут нести американские ядерные боеголовки в случае военных действий. До сих пор эта задача возлагалась на разведывательные самолеты Tornado, чей срок эксплуатации, как ожидается, истечет в 2025 году. Еще в 2019 году появилась информация о том, что Берлин намерен заменить их F-35.