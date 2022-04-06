Правоохранительные органы Германии провели обыски в квартирах правых экстремистов, подозреваемых в формировании незаконной группировки, сообщает ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру страны.

Обыски проходили в 11 федеральных землях. В городе Айзенах (земля Тюрингия) задержали четверых граждан ФРГ. Всего под подозрением в участии в группировке находятся 50 человек.

Как утверждает сторона обвинения, правые экстремисты принимали участие в протестах против COVID-ограничений, «чтобы провоцировать насилие». Также утверждается, что они совершали нападения на левых активистов.

«Сегодняшняя акция — серьезный удар по правым экстремистам и большой успех для органов безопасности», — заявил глава германской контрразведки Томас Хальденванг в связи с обысками.

По последним данным за 2020 год, количество совершенных правыми радикалами в Германии правонарушений выросло на 5% — до 22,3 тыс. Всего к сторонникам правой идеологии в ФРГ причисляют 33 тыс. человек, 13 тыс. из которых, согласно оценкам правоохранительных органов, склонны к насилию.