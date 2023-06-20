На фоне войны в Украине Германия готовится к более агрессивным шпионским операциям России. Берлин считает, что происходить они будут именно на их территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Федерального ведомства Германии по защите конституции, о котором пишет WELT.

Российская агрессия уже определила работу немецкой контрразведки в прошлом году. Китай также считается одним из главных действующих лиц шпионажа в Германии.

На фоне санкций против России и поддержки Украины со стороны Германии и других стран Запада российские спецслужбы проявляют повышенный интерес к расследованию, говорится в сообщении.

«В будущем следует ожидать тайных и более агрессивных шпионских операций со стороны России, а также деятельности в киберпространстве, которая происходит из России», — говорится в заявлении.

Федеральный министр внутренних дел Нэнси Файзер заявила, что война РФ против Украины также означает поворотный момент для внутренней безопасности Германии. Она отмечает, что в Кремле особенно полагаются на работу российских спецслужб.