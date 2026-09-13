Зять президента США Джаред Кушнер назвал «очень успешными» его и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа поездки в Москву и Киев. Об этом предприниматель заявил в ходе выступления по видеосвязи на проходившей в Киеве конференции так называемой Ялтинской европейской стратегии, передает издание «Украинская правда».

«Я бы сказал, что она (поездка в Москву и Киев — ред.) была очень успешной. Думаю, теперь у нас есть четкое понимание того, какими должны быть следующие шаги», — сказал Кушнер.