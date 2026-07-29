Встречи президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху прошли очень хорошо. Об этом американский лидер заявил в социальной сети Truth Social.

«Большая честь встретиться с президентом Украины Зеленским. Обсуждалось много вопросов. Встреча прошла очень хорошо!» — написал глава Белого дома.

Трамп добавил, что в «очень хорошей» встрече с Нетаньяху приняли участие представители конгресса. По его словам, стороны обсуждали «много важных тем». Других подробностей американский лидер не уточнил.