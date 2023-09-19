Власти Москвы расконсервируют крупнейший в городе «ковидный госпиталь» и возвращают карантинные меры в госучреждениях на фоне вспышки заболеваемости, которую принес в Россию штамм «пирола».

Коронавирусная больница в парке Сокольники, которую открыли во время пандемии 2020 года, а затем расширили до пяти корпусов и тысячи коек, возобновила работу с 19 сентября.

Как сообщает Shot со ссылкой на осведомленные источники, медперсоналу было велено полностью подготовить все оборудование, медикаменты и системы функционирования госпиталя, чтобы он мог заработать в полную силу.

В некоторых районах Москвы уже открылись дополнительные кабинеты ОРВИ, а время их работы увеличилось, пишет Baza. Теперь они работают по «ковидному» графику, как во времена пика пандемии — с 7 до 22 часов.

Накануне, 18 сентября, антиковидные меры снова введены в Доме правительства. Чиновникам приказано ходить в масках и сократить число посетителей, а также уменьшить контакты и число командировок.

Лифты в Белом доме, где работают ключевые чиновники кабмина, включая премьера Михаила Мишустина, тоже перевели на карантинный режим: они будут перевозить не более трех человек за раз. Соответствующий документ разослали министерствам и топ-чиновникам аппарата правительства, пишет Baza.

По данным оперативного штаба правительства, за неделю с 11 по 17 сентября заболеваемость коронавирусом в России достигла 8,2 человека на 100 тысяч населения. Это в 3,4 раза (на 240%) больше, чем по состоянию на 20 августа — тогда число выявленных больных не превышало 2,4 человека на 100 тысяч населения.

Рост заболеваемости в России, по официальным данным, продолжается шесть недель подряд и охватил 42 из 85 субъектов. За последние две недели число заболевших подскочило более чем на 100%. (moscowtimes.ru)