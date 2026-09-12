Россия готова к переговорам, но на их период не будет останавливать войну в Украине. С таким утверждением в субботу, 12 сентября, выступил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Если (Владимир Зеленский) хочет встречаться, пусть приезжает (в Москву)», — заявил российский министр в Нью-Дели, где проходит саммит БРИКС.

Встреча между президентами России и Украины на G20 в Майами «невозможна», заявил в Нью-Дели агентству AFP пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, отвергнув предложение украинского лидера. Песков также сказал, что встреча может состояться только в российской столице. На вопрос AFP о том, рассматривается ли в Кремле альтернативное место проведения переговоров, Песков ответил: «Есть готовность встретиться с ним (Зеленским) в Москве».

Президент Украины Владимир Зеленский 11 сентября сказал DW, что готов встретиться с Владимиром Путиным в Майами на саммите «большой двадцатки» (G20) в декабре, если российский лидер примет в нем участие.

«Да, конечно. Мы должны приехать. Мы должны встретиться, поговорить и принять решения. Дело не в словах. Не важно, что я ему скажу, или что он хочет сказать мне. Важен только результат. Вот и все», — отметил он.

Зеленский и Путин не встречались лично с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Президент РФ не посещал саммиты G20 с 2019 года. В начале сентября Москву и Киев посетили спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, чтобы возобновить переговоры о мире. Позже издание Financial Times написало, что визиты переговорщиков в Москву и Киев не принесли никаких результатов. (DW)