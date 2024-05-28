Как отметил российский оппозиционер Максим Кац, примерно каждые три месяца российский президент Владимир Путин говорит о мире и переговорах. Естественно, что на российских условиях, которые формулируются как учет сложившегося на земле положения. Другими словами, Украина должна отказаться от возвращения оккупированных территорий и тогда Россия согласится на замораживание конфликта или на перемирие.

Периодичность разговоров о мире и его производных не нарушена. На этот раз сам главный российский начальник во время пребывания в Минске в очередной раз заявил, что Россия не отказывается от переговоров, но настаивает, чтобы такие переговоры проходили, «исходя из сегодняшних реалий на земле и ранее достигнутых договоренностей в Турции». Однако было и нечто новое. От переговоров не отказываемся, но президента Украины Владимира Зеленского Путин отказывается считать легитимным. К этому мы вернемся ниже, но отметим, что Путин вступил на весьма зыбкую для него почву с непредсказуемыми результатами.

Практически одновременно с минскими заявлениями Путина агентство Reuters опубликовало весьма характерный материал под заголовком «Эксклюзив: Путин хочет, чтобы Украина прекратила огонь на текущих линиях фронта». Такая подача предполагает какую-то сенсацию.

Четыре источника сообщили агентству Reuters, что Путин готов остановить войну в Украине путем переговоров о прекращении огня, которые признают нынешние линии фронта. При этом один из источников, который работал с Путиным и знает о переговорах на высшем уровне в Кремле, сказал, что он готов продолжать борьбу, если Киев и Запад не отреагируют. Другой источник повторил примерно такой же пассаж.

Здесь мы имеем по всем признакам целенаправленный слив. Начнем с так называемых источников, которые не называются, учитывая, как пишет Reuters, деликатность ситуации.

Давайте не будем смешить людей. Никакой высокопоставленный чиновник действительный или прошлый никогда не пойдет на контакт с корреспондентом Reuters в Москве Гаем Фолконбриджем, так как это через 10-20 секунд будет известно ФСБ и другим спецслужбам. Результат такой вольности предугадать несложно.

Отсюда следует, что так называемые источники получили санкцию на передачу корреспонденту уважаемого агентства заранее согласованных материалов пусть и в устной форме.

Что же подвигло Москву на столь топорную работу? Здесь несколько целей и лежат они в нескольких плоскостях.

Во-первых, как пишет российский правозащитный ресурс Gulagu.net, «В Минобороны РФ и армии действительно нарастает усталость от войны, и в силовом блоке началось мощное противостояние, и этот период (перемирия — авт.), необходим Путину для стабилизации собственного силового блока, ему нужна пауза, но не более».

Во-вторых, все увеличивающиеся поставки западного оружия позволяют ВСУ стабилизировать положение на фронте и нивелировать даже достигнутые ранее российские успехи. Есть все основания полагать, что поток оружия будет нарастать, и Силы обороны Украины смогут решать оперативные задачи не только локального характера.

Дело не только в огромных потерях российских войск на фронте, но и ударах по российской ПВО в Крыму и оккупированной части Донбасса, что со всей очевидностью является подготовкой к применению истребителей F-16. Для них готовится небо, чтобы действовать без оглядки на хваленое российское ПВО. В Москве вполне отдают себе отчет в последствиях таких событий.

Сюда же следует отнести удары украинских БПЛА по станциям загоризонтного контроля (Over-the-horizon radar, OTHR) «Воронеж ДМ» и «Воронеж М», а также по РЛС 29Б6 «Контейнер». Все станции являются частью ядерных сил раннего предупреждения. При этом «Контейнер», расположенная в Мордовии на расстоянии 1300 км от границы Украины, является единственной в России.

В-третьих, Москву страшно нервируют разговоры о предоставлении Украине возможности наносить удары по российской территории западным ракетным оружием. Причем артиллерийские удары уже наносятся. Это подтвердил министр обороны Швеции Пол Йонсон. Как пишет газета Hallandsposten, он заявил, что «Согласно международному праву, Украина имеет право защищать себя путем ведения боевых действий, направленных против территории противника, до тех пор, пока действия соответствуют законам и обычаям ведения конфликтов. Швеция поддерживает право Украины на самооборону». Подобное разрешение в отношении ракетных систем Storm Shadow/SCALP-EG и ATACMS вполне может быть принято. В этом случае под ударами окажутся тылы российской армии на глубину 300 км, что из этого следует мы видим по Крыму и Донбассу, в которых выносится значительная часть логистики российской армии.

Добавим, что удары беспилотниками по российским НПЗ и нефтебазам уже привели к дефициту горючего у войск на Донбассе и росту цен на бензин марки АИ-98 и АИ-95 внутри страны.

В-четвертых, Россия всеми силами старается преуменьшить значение Саммита мира в Швейцарии и по возможности максимально уменьшить число его участников. Как кажется Кремлю, сделать это проще в виде призывов к переговорам.

Есть и внутриполитические цели.

Путину крайне необходима даже небольшая передышка, чтобы иметь возможность изменить и стабилизировать ситуацию в Министерстве обороны и в армии в целом.

Кроме того, фронту из-за постоянных мясных штурмов не хватает личного состава и техники. В наступлении в Харьковской области российская армия почти не использует бронетехнику, наступая либо на автомобилях УАЗ-3909 (в просторечии — «Буханка») без броневой защиты, либо в пешем строю. Не удивительно, что она несет большие потери. В интервью журналистам из стран Центральной Азии президент Зеленский сказал, что потери российской армии и ВСУ соотносятся как 8:1.

Об этом же пишут и в Z-каналах. Российские военные корреспонденты, путинские пропагандисты, также начали буквально вопить в Сети о том, что в российской армии катастрофическая нехватка людей из-за больших потерь.

Военные требуют проведения всеобщей мобилизации, но Путин не хочет из-за боязни сильного социального напряжения. После частичной мобилизации рейтинг Путина сильно упал, и новая мобилизация может его еще сильнее обвалить.

Обратим внимание на внутреннюю противоречивость высказываний Путина и так называемых источников Reuters. В самом деле, если он хочет переговоров, то воевать не имеет смысла. Если он готов и хочет воевать долго, то зачем тогда переговоры и перемирие.

Сюда же относятся и пассажи насчет нелегитимности Зеленского. В нормальных условиях в марте 2024 года в Украине должны были пройти президентские выборы. Однако в условиях военного положения, как говорят украинские законы и конституция никакие выборы в органы власти всех уровней не проводятся. В этом случае конституция и законодательство предусматривает, что действующие президент и парламент продолжают работать до проведения следующих выборов. Это называется принципом непрерывности власти, и юрист Путин если этого не знает, то в России достаточно специалистов, которые ему могли бы объяснить.

Российская пропаганда начала называть Зеленского «просроченным президентом» намекая на то, что его пятилетний срок закончился 20 мая. И здесь кроме очевидного паса с так называемой нелегитимностью есть и более скрытая ловушка.

Допустим, что какие-то соглашения будут подписаны, но в любой момент Россия может от них отказаться под предлогом нелегитимности украинского президента.

К тому же у самого Путина с легитимностью не все в порядке.

В апреле текущего года Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию в которой «не признает легитимность Владимира Путина в качестве президента Российской Федерации и повторяет призыв к государствам — членам и наблюдателям в Совете Европы, а также Европейскому Союзу прекратить с ним все контакты, за исключением контактов с гуманитарными целями и целями, направленными на мир».

Через неделю подобную резолюцию принял Европарламент. В ней он призвал «не признавать результаты президентских выборов России легитимными» и «ограничить отношения с Путиным вопросами, необходимыми для регионального мира, гуманитарными и правозащитными целями».

В комментарии для Deutsche Welle научный сотрудник по вопросам внешней политики, безопасности и обороны ЕС из брюссельского Центра европейских исследований Вильфрида Мартенса Ионела Мария Чиолан отметила, что несмотря на то, что резолюция Европарламента не является обязательной, все же она имеет «довольно ощутимое символическое и косвенное влияние» на внешнюю политику государств-членов ЕС. «Поскольку действует как рекомендация Совету ЕС и посылает сигнал европейским правительствам о том, что партии всего политического спектра придерживаются именно такой точки зрения».

В Украине Путину не доверяют и ни на какие переговоры идти не хотят. Тем не менее, ситуация вполне к осени может измениться. Как на фронте, так и в дипломатической сфере.

Путин очень надеется на влияние Китая в достижении компромисса. Поэтому на фронте российские войска продолжают мясные штурмы, есть сведения, что готовится новый прорыв в Сумскую и Черниговскую области Украины подобные харьковскому. Если и эти штурмы захлебнутся, то ситуация для Москвы ухудшится, и мы снова услышим новые все более истерические призывы к переговорам.

Цикличность процесса будет соблюдаться.