Премьер-министр Канады Марк Карни после неудачных торговых переговоров с США предложил присоединить североамериканскую страну к Европейскому союзу (ЕС), сделав Оттаву ассоциированным членом объединения. Об этом со ссылки на источники сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

«Карни ускорил поворот Канады к Европе, инициируя вынужденный союз. Европейским лидерам Карни даже предложил дать Канаде новый титул: ассоциированный член Евросоюза», — указано в статье.

Отмечается, что Карни в последние месяцы вел переговоры со всеми крупными странами ЕС, включая Германию, Францию и Италию. Основной их целью была интеграция Канады в европейский рынок. По данным газеты, Брюссель открыт для этой идеи.