Грузия скоро станет полноправным членом европейской семьи.

Как передает # со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, выступая на на церемонии открытия Конференции консервативных политических действий (Conservative Political Action Conference, CPAC), которая проходит в Венгрии.

«Я уверен, что очень скоро Грузия станет полноправным членом европейской семьи и вместе мы сможем внести значительный вклад в укрепление Европейского Союза, в строительство Европы, основанной на устойчивых ценностях», — сказал он.

По его словам, вступление в Евросоюз является главным внешнеполитическим приоритетом грузинского народа.

Кобахидзе во главе правительственной делегацией находится с визитом в Венгрии, где 25 апреля принял участие в церемонии открытия Конференции консервативных политических действий.