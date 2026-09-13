КНДР и Китай будут работать над продвижением двусторонних отношений, укреплять дружбу и сотрудничество. Как сообщает агентство ЦТАК, об этом говорится в ответной телеграмме, направленной председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном председателю КНР Си Цзиньпину, который ранее поздравил лидера КНДР с 78-й годовщиной основания страны.

«Мы будем надежно защищать и продвигать общее дело социализма в соответствии с велением новой эпохи, стремлением и чаянием народов двух стран и всегда идти рука об руку вместе с китайскими товарищами по пути замечательного укрепления и развития отношений дружбы и сотрудничества», — говорится в послании.

Ким Чен Ын также выразил уверенность, что под руководством Коммунистической партии во главе Си Цзиньпином братский китайский народ «достигнет нового прогресса в священном деле всестороннего строительства социалистической модернизированной державы».