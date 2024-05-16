Российский лидер Владимир Путин приехал в Китай в гости к «дорогому другу» Си Цзиньпину. Он привез с собой почти всех ключевых чиновников, свежеперетасованных после его недавней инаугурации на очередной президентский срок.

Путин и Си Цзиньпин утром в четверг провели переговоры, они продолжались два с половиной часа. До этого была пышная церемония встречи на площади Дома народных собраний в Пекине. Лидеров встречали залпами пушек.

Отношения России и Китая стали «эталоном отношений между крупными державами», сказал на переговорах Си Цзиньпин, а Путин заявил, что сотрудничество Москвы и Пекина — якобы один из главных стабилизирующих факторов на международной арене. После переговоров они подписали заявление «об углублении всеобъемлющего партнерства». Что это значит?

Представительная делегация приехала укреплять связи Кремля с Китаем, от которого с каждым днем все больше зависит российская экономика и военная машина в условиях торговых и финансовых санкций Запада.

Двухдневный визит станет отдушиной и лично для Путина, оказавшегося изгоем в развитых странах мира после вторжения России в Украину. Китай остался единственной ведущей мировой державой, где российского лидера гарантированно ждет теплый прием, а не ордер на арест, выписанный в Гааге по обвинению в военных преступлениях в Украине.