Информация о возможной встрече 28 ноября в Ашхабаде на полях саммита Организации Экономического Сотрудничества президентов Азербайджана и Ирана вызвала закономерный интерес политических обозревателей. Потому как, после последнего инцидента с Ираном и последующих дипломатических усилий по разрядке напряженной ситуации между двумя соседними государствами вероятность такой встречи не удивляет.

Сразу заметим, что современный иранский режим является проблемой в буквальном смысле этого слова. Сегодня соседняя страна переживает не лучшие времена: с одной стороны, тяжелые санкции, с другой — экологические проблемы, вызванные водоснабжением целых районов. И действия в этой сложной ситуации нового президента Ибрагима Раиси вызывают интерес.

Однако, особых надежд питать не стоит, так как вопреки ожиданиям у руля иранской власти не оказался настоящий реформатор. И это не случайно: иранские избиратели выбирают президента из числа кандидатов, которые проходят через фильтр иранского духовенства. Поэтому реформы в Иране могут начаться только после кардинального изменения политической системы этой страны.

Но, как говорил Наполеон, география – эта судьба. Политик работает не фантазиями, а с реалиями – в этом отношении мы также вынуждены работать с современным иранским режимом.

Касательно политики последних дней заметим, что Тегеран проявляет интерес к «формату 3+3», который предложил президент Турции Эрдоган. Но удастся ли реализовать его? Даже в случае реализации, какие дивиденды может приносить этот формат его членам?

Напомним, что соседняя Грузия уже заявила, что не может участвовать в формате шести, потому что там будет представлена и Россия. Плюс, новый формат может решить лишь политические проблемы регионального характера. Что касается экономических, их приходится откладывать, потому что санкции против Тегерана так или иначе влияют и на эконмическое сотрудничество государств региона с Ираном.

Раньше политические наблюдатели региона с сочувствием относились к проблемам Ирана. В этом отношении и Баку не был исключением. Но в политике Ирана нет искренности. Тегеран продолжает свои экономические связи не только с Арменией, но даже с сепаратистами Нагорного Карабаха. За это время проянилась и суть призывов Ирана к исламской солидарности: все это оказалось ложью и просто неискренними лозунгами.

По телевизору показывают массовые акции протестов иранцев. Неужели этих людей волнует неискренняя политика Иранав отношении Баку? Или их занимают какие-то «тонкости» палестинской проблемы? Нет, эти люди устали от теократического режима, их интересуют лишь собственные проблемы.

Да, иранское духовенство думает, что атомное оружие продлит жизнь их режима. Но напомним, по количеству ядерных зарядов СССР был на втором месте в мире. Что не спасло Советы, коммунистический режим пал спустя семьдесят лет.

Иранцев теперь в большей степени интересует обычная вода. А то, что духовенство уже десятилетиями работает над атомным проектом, им ничего нового не обещает: воды не будет, потому что власти интересует не обычная, а тяжелая вода для охлаждения атомного проекта.

Раиси также как и другие президенты страны произносет уже знакомые нам старые лозунги. Но мы не должны верить ему и его кабинету и жертвовать своими отношениями с Израилем. Для дальнейшего углубления отношений с Израилем наступил весьма подходящий момент: мы должны не медлить с открытием азербайджанского посольства в Израиле. Потому что уверены, что суть иранской политики касательно Азербайджана не изменится никогда: она с самого начала была неискренней и продолжит оставаться таковой…