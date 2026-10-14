Китай произвел успешный запуск коммерческой ракеты-носителя Zhuque-2E (ZQ-2E, «Чжуцюэ-2-и»), которая вывела на орбиту 10 спутников. Об этом сообщила компания-оператор LandSpace.

Согласно публикации в WeChat, ракета стартовала во вторник в 19:40 по пекинскому времени с коммерческой площадки «Дунфэн» космодрома Цзюцюань на севере КНР. Она вывела на орбиту восемь спутников компании Guoxing Aerospace, а также два экспериментальных аппарата нового поколения — «Гуанчуань-03» и «Гуанчуань-04», которые предназначены для отработки технологий лазерной передачи данных в спутниковых сетях.

С помощью этих двух спутников будут проведены орбитальные испытания высокоинтегрированных бортовых вычислительных модулей, высокоскоростной лазерной связи с апертурой большого диаметра, блоков лазерной маршрутизации и связи, а также новой системы солнечных батарей.

Двухступенчатая ZQ-2E достигает 55,9 м в длину. Ее диаметр составляет 3,35 м, а у обтекателя — 4,2 м. Ракета, стартовая тяга которой превышает 3,3 тыс. килоньютонов, способна доставить на низкую околоземную орбиту до 6 тонн полезного груза. Этот запуск стал 10-м для семейства ракет «Чжуцюэ-2» и 4-м для ZQ-2E в 2026 году.