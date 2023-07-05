ОПЕК будет рада расширению, открыта для всех, сообщил журналистам генеральный секретарь организации Хайсам аль-Гайс.

«Я посетил Малайзию, Мексику, Бруней, Азербайджан, но я не говорю, что пригласил их стать членами ОПЕК. ОПЕК+ это не формальная организация, это альянс о кооперации, и формально члены ОПЕК+ не являются членами ОПЕК — Россия, Азербайджан, Казахстан, но чувствуют себя членами ОПЕК», — сказал он.

Аль-Гайс заметил, что не приглашал Россию стать членом ОПЕК.

«Я собираюсь посетить Россию, возможно, в октябре на Российской энергетической неделе. «Посмотрим», — ответил он на вопрос, собирается ли он пригласить Россию стать членом ОПЕК.

Аль-Гайс не исключил, что некоторые страны при принятии решения о вступлении в ОПЕК опасаются подпасть под действие законопроекта, который постоянно обсуждают в США — NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), который позволяет американскому правительству подавать в суд антимонопольные иски к членам ОПЕК.

Комментируя расширение диалога с потребителями, аль-Гайс сказал, что посетил Китай и Индию, также находится в постоянном диалоге с ЕС.

Аль-Гайс сказал также, что ОПЕК не приглашала Гайану стать членом ОПЕК, но пригласил страну участвовать в семинаре ОПЕК, который проходит сейчас в Вене.