Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш признателен Турции за поддержку его усилий в связи с конфликтом в Украине, однако пока не намерен сообщать деталей планируемых договоренностей. Об этом заявил во вторник на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

«Мы видели сообщения со стороны Турции, информацию о телефонных переговорах. Генеральный секретарь чрезвычайно признателен Турции за поддержку в связи с ситуацией на Черном море, а также за поддержку его усилий на этом направлении», — сказал Дюжаррик, отвечая на вопрос ТАСС.

Представитель Гутерриша при этом отметил, что по вопросам разблокирования экспорта по Черному морю поступает много информации. «Но генеральный секретарь занимает последовательную позицию в вопросах коммуникации: мы сообщаем о поездках и достигнутых договоренностях, когда они уже состоялись», — сказал он.