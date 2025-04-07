Министерство иностранных дел Азербайджана призвало международное сообщество привлечь к ответственности Армению, которая преднамеренно препятствует усилиям по разминированию.

Как сообщает #, об этом говорится в публикации МИД в «Х».

В публикации говорится, что сегодня в результате очередных взрывов мин 4 гражданина Азербайджана, включая детей, получили тяжелые ранения: «С начала войны 2020 года в результате взрывов мин погибли или получили ранения 392 человека. Мы призываем международное сообщество привлечь к ответственности Армению за масштабное минное загрязнение, препятствующее постконфликтному восстановлению и за то, что она сознательно препятствует усилиям Азербайджана по разминированию, продолжая подвергать опасности жизни невинных людей».