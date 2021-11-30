Россия и Китай подрывают международный порядок, основанный на правилах. Баланс сил меняется. Демократия и свободы находятся под сильным давлением.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, в ходе своего выступления на тему «НАТО 2030: вместе в новую эру» на форуме безопасности в Риге.

Столтенберг коснулся темы новой Стратегической концепции НАТО, принятие которой ожидается на саммите в Испании в следующем году.

Глава Альянса напомнил, что последняя Стратегическая концепция НАТО была принята на саммите в Лиссабоне в 2010 году и с тех пор мир претерпел много изменений.

По словам Столтенберга, в новой концепции НАТО будет отведено место мерам сдерживания Москвы и Пекина.

Необходимо защищать ценности, на которых зиждется НАТО, такие как демократия, верховенство закона и свободы, подчеркнул он.

Генсек НАТО считает, что эти страны используют дезинформацию и пропаганду, чтобы подорвать порядок в обществах стран Альянса, а также киберинструменты для вмешательства в выборы в странах НАТО.

Глава НАТО подчеркнул, что параллельно укреплению системы демократии следует и усиливать военную мощь.

«В последней Стратегической концепции НАТО говорится, что в Северной Атлантике царит мир, но теперь есть такие вызовы, как агрессивная позиция России и растущее глобальное влияние Китая», — добавил Столтенберг. (Агентство Анадолу)