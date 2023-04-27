НАТО приветствует телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского, полагая, что это поможет Пекину лучше понять позицию Киева. Об этом заявил в четверг генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг на встрече с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

«Я приветствую телефонный разговор между президентами Зеленским и Си, я думаю, это важно, чтобы у Китая было лучшее понимание украинского видения», — сказал Столтенберг. Он напомнил, что страны НАТО выразили полную поддержку так называемому мирному плану Зеленского, в основе которого лежит идея возвращения Украине всех территорий, которые страна потеряла за последние 10 лет. В то же время генсек альянса подчеркнул, что Китай до сих пор не осудил действия России на Украине.

Си Цзиньпин в среду провел первую с начала специальной военной операции России на Украине телефонную беседу с Зеленским. Китайский лидер подтвердил готовность Пекина способствовать налаживанию переговорного процесса с целью прекращения конфликта. (ТАСС)

