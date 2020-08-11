Генсек НАТО прокомментировал ситуацию в регионе Восточного Средиземноморья

Ситуация в Восточном Средиземноморье должна быть разрешена в духе союзнической солидарности и в соответствии с международным правом.

Об этом заявил на своей странице в Твиттер генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам телефонного разговора с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, сообщает Агентство Анадолу.

Решение Турции о начале сейсмических исследований в Восточном Средиземноморье вызвало тревогу в Греции.

После распространения турецкой стороной соответвующего уведомления по международной автоматизированной системе оповещения NAVTEX МИД Греции выступил с заявлением, в котором призвал Анкару прекратить свою деятельность к югу от острова Мейс (Кастелоризо), а премьер-министр Кириакос Мицотакис созвал Совет национальной безопасности

Мицотакис также провел телефонный разговор с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, в ходе которой стороны обсудили последние события в регионе.