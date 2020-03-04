Генсек НАТО призвал Россию и Сирию остановить эскалацию в Идлибе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вновь призвал Россию и власти Сирии остановить эскалацию в САР.

Об этом Столтенберг заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Пресс-конференция, прошедшая в Загребе, транслировалась на сайте НАТО.

«Мы осуждаем эскалацию в Сирии и призываем режим (Башара — ред.) Асада и Россию остановить эскалацию, соблюдать международное право и способствовать конструктивному разрешению кризиса», — сказал Столтенберг.(РИА Новости)