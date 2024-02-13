Министерство обороны Армении отдало приказ войскам не провоцировать эскалацию на границе с Азербайджаном и не поддаваться на провокации, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

«Вчера вечером азербайджанская пресса опубликовала информацию, согласно которой, на участке, где произошел сегодняшний инцидент, армянский военнослужащий открыл огонь в направлении азербайджанских позиций. Сразу после этого военная полиция Армении заявила, что на основании этой информации начато расследование, поскольку есть очень строгий приказ минобороны Армении не провоцировать никакой эскалации, не поддаваться на провокации», – заявил Пашинян в ходе встречи с членом Палаты общин парламента Великобритании сэром Джоном Уиттингдейлом.

По его словам, это был очень четкий сигнал со стороны Армении, и в пресс-релизе военной полиции говорилось, что, если этот факт будет доказан, это будет означать нарушение приказа с юридическими последствиями. (Новости Армении)