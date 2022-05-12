В случае, если Финляндия обратится с заявкой на вступление в НАТО, то мы с удовлетворением рассмотрим этот вопрос, а процесс принятия в состав будет беспроблемным и быстрым.

Об этом, как сообщает Анадолу, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ответ на совместное заявление президента Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министра скандинавской страны Санны Марин по членству в Альянсе.

Генсек НАТО дал высокую оценку позиции финского руководства, отметив, что это суверенное решение Хельсинки и блок уважает эту инициативу.

«Финляндия – значимая страна, обладающая зрелой демократией и являющаяся одним из ближайших партнеров НАТО, членом ЕС и участником евроатлантической безопасности. Выражаю согласие с президентом Ниинистё и премьером Марин в том, что членство в НАТО укрепит безопасность как Финляндии, так и Альянса. Двери НАТО открыты, а Финляндия сама определит свое будущее», — сказал генсек НАТО.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр это скандинавской страны Санна Марин заявили, что Финляндия должна безотлагательно подать заявку на членство в НАТО.

Ожидается, что в ближайшие дни Швеция также объявит о своем решении по вступлению в НАТО.