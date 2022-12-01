Уже спустя несколько часов после начала российского вторжения в Украину 24 февраля в НАТО были приведены в действие разработанные на такой случай планы обороны, на восточный фланг альянса — при существенной поддержке авиации и флота — были переброшены тысячи военнослужащих. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Берлине в четверг, 1 декабря. По его словам, так был дан четкий сигнал Москве и предотвращена эскалация конфликта, то есть распространение военных действий за пределы Украины.

Выступая на пленарном заседании Берлинской конференции по безопасности (Berlin Security Conference, BSC), он рассказал, что спецслужбы стран НАТО за несколько месяцев до начала российской агрессии знали о подготовке к ней. «Но несмотря на все усилия найти дипломатическое решение, Путин все же продолжил реализовывать свои планы», — сказал Столтенберг.

По его мнению, российский лидер совершил две стратегические ошибки: «Первая большая стратегическая ошибка состояла в том, что Путин недооценил силу самой Украины, мужество украинцев, украинских военнослужащих и украинского руководства. А второй большой стратегической ошибкой стала недооценка Путиным НАТО, союзников по блоку. Мы едины, и мы поддерживаем Украину».

Столтенберг напомнил, что Североатлантический альянс сам по себе не является стороной конфликта, его военнослужащие не участвуют в боевых действиях ни на суше, ни в воздухе. Вместе с тем НАТО поддерживает Украину в ее праве на самооборону, страны блока поставляют ей для этого оружие, включая артиллерию и средства ПВО.

При этом Столтенберг особо отметил вклад Германии, которая, по его словам, поставляет больше всего, когда речь идет о различных системах вооружений и боеприпасах. Именно благодаря этому, заявил он, произошли изменения на поле боя, удалось отбросить российскую армию — сначала на севере под Киевом, потом на востоке в Харьковской области, потом на юге в Херсоне.

Генеральный секретарь НАТО заявил, что военная помощь Украине будет продолжаться и наращиваться до тех пор, пока это будет нужно для ее победы. «Не может быть долгосрочного мира, если выигрывают агрессоры, если автократии и тирании оказываются сильнее демократии, — считает Столтенберг. — Значит, лучший способ обеспечить устойчивый мир — это поддержка Украины». (DW)