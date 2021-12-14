Генеральный секретарь НАТО норвежец Йенс Столтенберг подал заявку на участие в конкурсе по выбору нового главы Центрального банка Норвегии. Об этом сообщила во вторник пресс-служба норвежского правительства.

«22 человека подали заявку на пост нового главы Центрального банка. Срок подачи заявок истек 9 декабря», — говорится в сообщении. Пресс-служба опубликовала список соискателей, одним из которых является 62-летний Столтенберг.

В заявлении, которое приводит Норвежское телеграфное бюро, генсек НАТО сообщил, что очень мотивирован приступить к работе на посту главы ЦБ, однако в случае, если выбор падет на его кандидатуру, он не сможет этого сделать, пока не истечет его мандат в НАТО.

«Я через Минфин Норвегии разъяснил, что если я получу эту должность, то не смогу начать работу на ней до истечения срока моих полномочий в НАТО 1 октября 2022 года», — сказал он.

Йенс Столтенберг, ранее дважды занимавший пост премьер-министра Норвегии (2000-2001 и 2005-2013), возглавляет Североатлантический альянс с 1 октября 2014 года. Его мандат на этом посту дважды продлевался, он будет занимать эту должность до 30 сентября 2022 года, таким образом, он должен пробыть на посту генсека в общей сложности восемь лет.