Генпрокурор: В отношении Араика Арутюняна возбуждено уголовное дело

Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиевраспространил заявление.

В заявлении говорится:

«Как известно, продолжается агрессия, начатая Республикой Армения против Азербайджанской Республики с 27 сентября. Азербайджанской армией был дан достойный ответ противоположной стороне и освобождены важные жилые пункты и стратегические высоты.

В ответ на это по поручению «президента т.н. НКР» Араика Арутюняна сегодня, 4 октября 2020 года, врайоне 10 часов в нарушение требований Женевской Конвенции был обстрелян снарядами и ракетами второй крупный горд Азербайджанской Республики – Гянджа с мирным населением более 500 тыс. людей.

По полученной информации, житель Гянджи Алиев Тунар Гошгар оглу погиб, 32 человека получили различные телесные повреждения. Кроме того, большой урон нанесен инфраструктуре города, жилым зданиям. Работающая на месте происшествия оперативно-следственная группа Генрпрокуратуры проводит осмотр, выполняет другие необходимые действия для уточнения объема нанесенного ущерба.

Согласно предварительному расследованию по указанному факту, было собрано достаточно доказательств действий «президента т.н. НКР» Араика Арутюняна, направленные на умышленное убийство мирного населения, создание паники среди людей, что является непосредственным нарушением требований Женевской конвенции.

Поэтому мной возбуждено уголовное дело в отношении Араика Арутюняна по статьям 100.1, 100.2 (планирование, подготовка, начало или ведение агрессивной войны) 116.0.1, 116.0.6, 116.0.7, 116.0.8-1 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженного конфликта), 117.2( умышленное убийство), 120.2.1, 120.2.4 ,120.2.12(умышленное убийство), 186.3 (умышленное уничтожение имущества), 214.2.1, 214.2.3 (терроризм), 218.3 (создание преступного сообщества (организации) 279.3 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований) УК Азербайджана, расследование поручено следственному управлению Генпрокуратуры.

Заявляю, что принимаются необходимые меры для привлечения президента т.н.»НКР» Араика Арутюняна и других руководителей этой незаконной структуры к уголовной ответственности за совершение преступлений против мира, человечности, в том числе военных преступлений. В связи с этим будет обеспечено обращение во все международные структуры.

Еще раз заявляю, что немедленно должны быть прекращены преступные действия со стороны Армении, носящие провокационный характер, обстрел населенных пунктов, городов, в том числе объектов гражданской инфраструктуры, не относящихся к зоне боевых действий».