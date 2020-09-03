Генпрокурор США счел голосование по почте опасным

Генеральный прокурор США Уильям Барр назвал голосование по почте «безрассудным и опасным». Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN.

Голосование по почте связано с опасностью мошенничества и шантажа, отметил Барр.

«Это безрассудно и опасно, и люди играют с огнем», — сказал генпрокурор.

Ранее действующий президент США и кандидат на пост главы государства на выборах 2020 года от республиканцев Дональд Трамп неоднократно критиковал идею такого голосования. Демократическая партия США считает, что заочное голосование по почте является единственным безопасным способом проголосовать в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции. (Газета.Ру)