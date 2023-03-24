Генеральный прокурор Израиля Гали Бахарав-Миара предупредила премьер-министра страны Биньямин Нетаньяху, что его участие в плане пересмотра судебной системы будет незаконным. Как сообщает издание Haaretz, об этом генпрокурор сообщила Нетаньяху в открытом письме.

«Вы обязаны воздержаться от действий, которые вызывают обоснованные опасения существования конфликта интересов между вашими личными интересами в связи с уголовным преследованием и вашим положением премьер-министра», — написала она, комментируя заявление премьера Израиля, что он лично готов включится в процесс работы над судебной реформой. Бахарав-Миара призвала Нетаньяху воздержаться от этого.

20 февраля парламент Израиля одобрил в первом чтении законопроект о судебной реформе. В Израиле заявляют, что она нарушает баланс между тремя ветвями власти в пользу правительства.