Генеральная прокуратура распространила еще одну информацию в связи с гибелью журналистов в результате подрыва на мине в Кяльбаджаре.

В поступившем из пресс-службы Генеральной прокуратуры сообщении говорится:

«По факту гибели 3 человек и ранения 4 человек в результате подрыва на мине 4 июня 2021 года пассажирского транспортного средства марки «Камаз» , в котором находились сотрудники СМИ и государственных органов, в Военной прокуратуре Азербайджанской Республики возбуждено уголовное дело. С сожалением отмечаем, что в некоторых средствах массовой информации и на страницах социальных сетей распространяется необоснованная и неуточненная информация в связи с произошедшим.

Генеральная прокуратура отмечает следующее о причинах и механизме происшествия:

Предварительным расследованием установлено, что в связи с тем, что территория, где произошло происшествие, после освобождения от оккупации находится под полным контролем Вооруженных Сил Азербайджанской Республики, исключается проникновение на территорию вражеских диверсионных групп и установления там мин. В ходе осмотра места происшествия с участием специалистов была обнаружена воронка размером 240х230 см, глубиной 97 см и один полностью пришедший в негодность пассажирский автомобиль марки «Камаз».

Что касается причин произошедшего, то исходя из площади поля, где произошел взрыв, и вида взрыва, это противотанковая мина, установленная на глубине 60-97 см.

Согласно тому, что на месте взрыва не обнаружено остатков мины, она относится к противотанковой мине пластмассового, тканевого или бескорпусного, фугасного (бронебойного) типа, предназначена для установки на дорогах и в местах возможного движения техники с применением против гусениц танков и бронетехники. Разорвавшаяся мина представляет собой противотанковую мину типа ТМ-62П2, ТМ-62П3, ТМ-62Т либо ТМ-62Б (входящую в ту же группу), и предположительно, в результате прохождения по ней автобуса мина должна сработать (взорваться).

Также было установлено, что во время оккупации армянские незаконные вооруженные формирования использовали указанную дорогу в качестве пути обеспечения боевых позиций, и когда покидали Кяльбаджарский район, заминировали территории. Расследование по уголовному делу продолжается, общественности будет предоставлена дополнительная информация».