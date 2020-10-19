Генпрокуратура Азербайджана: Кроме журналиста AzTV в Агдаме ранены еще три мирных жителя

С сегодняшнего утра вооруженные подразделения Армении подвергают с различных направлений ракетному и артиллерийскому обстрелу Агдамский район, сообщает Генеральная прокуратура.

Сегодня около 15:00 часов, в результате попадания снаряда в поселок Бановшелер различные ранения получили Гулиева Шамама Иса гызы (1955) и Гулиева Майя Мамед гызы (1976). Обе женщины госпитализированы.

Также в результате обстрела ранения различной степени получил сотрудник AzTV Гасанов Анар Бейбала оглу (1982), откомандированный во фронтовую зону для информирования мировой общественности о провокациях, совершаемых Арменией против мирного гражданского населения Азербайджана. Журналист был госпитализирован.

Кроме того, в результате попадания снаряда на территорию села Пашабейли ранена и госпитализирована жительница Махияддинли Чичек Ильяс гызы.