В соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в восстанавливаемый город Физули.

Сегодня еще 62 жителя отправились на родные земли из жилого комплекса Qobu Park 3 в Гарадагском районе Баку.

На данном этапе в Физули возвращаются 22 семьи.

В результате блестящей победы азербайджанской армии в 44-дневной Отечественной войне под руководством Верховного главнокомандующего у бывших вынужденных переселенцев появилась возможность безопасно и достойно вернуться на родину спустя 30 лет.

Жители города Физули, который становится еще красивее, выразили признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также поблагодарили отважную азербайджанскую армию за освобождение наших земель от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, погибших во имя этой высокой цели.

Все они будут размещены в недавно построенных в городе Физули домах.

Таким образом, в Физули будет обеспечено постоянное проживание 230 семей — 811 человек.