В соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в восстанавливаемый город Физули.
Сегодня еще 62 жителя отправились на родные земли из жилого комплекса Qobu Park 3 в Гарадагском районе Баку.
На данном этапе в Физули возвращаются 22 семьи.
В результате блестящей победы азербайджанской армии в 44-дневной Отечественной войне под руководством Верховного главнокомандующего у бывших вынужденных переселенцев появилась возможность безопасно и достойно вернуться на родину спустя 30 лет.
Жители города Физули, который становится еще красивее, выразили признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также поблагодарили отважную азербайджанскую армию за освобождение наших земель от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, погибших во имя этой высокой цели.
Все они будут размещены в недавно построенных в городе Физули домах.
Таким образом, в Физули будет обеспечено постоянное проживание 230 семей — 811 человек.