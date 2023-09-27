Армянские «историографы» в свете последних событий, произошедших в Карабахском регионе, потирают руки от радости. На первый взгляд, это нонсенс. Как же армяне могут радоваться «геноциду армян 2.0», которые совершают «кровожадные» азербайджанцы в отношении «мирных, кротких» соплеменников?

Все очень просто. Это очередной исторический шанс исписать ворох бумаг, выпустить тысячными тиражами книги о новейшей истории, в которых главное почетное место будет отведено «геноциду 2.0». На сей раз в исполнении азербайджанцев. И эти «достоверные факты», изложенные в книгах, принесут им немалый доход. Есть чему порадоваться.

Армянские сказочники XXI века прекрасно понимают, что миф о «геноциде армян» 1915 года в Османской империи порядком устарел, покрылся плесенью. А мифы нужно подпитывать. И чем больше будет лжи, тем скорее в нее поверят не только свидетели событий, но и будущие поколения.

20 сентября 2023 года войдет в историю Азербайджана как дата окончательного и бесповоротного краха проекта «миацум».

Во время 44-дневной войны по бредовой армянской идее был нанесен сокрушительный удар, но «миацумская змея» хоть и дышала на ладан, однако в виде сепаратистского огрызка продолжала подавать признаки жизни. Даже прыскала ядом. И этот яд погубил ее же саму.

Хунта была повержена, был поднят белый флаг. Как говорится, финита ля комедия. Азербайджан, оставаясь приверженным основам толерантности и гуманности, понимая, что простые карабахские армяне были заложниками кучки негодяев, вновь выступил с предложением о реинтеграции в азербайджанское общество.

После контртеррористической операции официальный Баку обеспечил и обеспечивает карабахских армян гуманитарной помощью, продовольствием, топливом, решает вопросы коммунального характера. Одним словом, создаются необходимые условия для нормальной жизнедеятельности.

Тем не менее, исход армян из Карабаха продолжается. И здесь начинается самое интересное. Отражение действительности, реалий в азербайджанском, то есть, объективном зеркале и кривом зеркале армянской пропаганды и антиазербайджанской истерии за рубежом.

Сюжеты на телевидении, кадры в интернете, соцсетях, на которых запечатлены беседы с покидающими Карабах армянами, убедительно доказывают, что азербайджанскую землю покидают добровольно. Никто их не насилует, не убивает, не четвертует. И даже на кол не сажают.

Хотите жить в Азербайджане, пожалуйста, примите гражданство и живите, сколько вам Всевышний отмерил жизненный срок. Об этом было сказано не раз, как президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, так и другими официальными лицами.

Для наглядности приведем краткий отрывок из интервью помощника президента Хикмета Гаджиева немецкому изданию DW.

«Азербайджан никого не заставляет покидать Карабах. Это личное решение жителей», — сказал он.

Хикмет Гаджиенв также добавил, что «антитеррористические мероприятия не были нацелены против гражданского населения и инфраструктуры».

Эта же реальность через призму оголтелой армянской пропаганды, как было отмечено выше, разительно отличается.

Хайские горлопаны прилагают все усилия, чтобы в глазах собственного народа, но, в первую очередь, мирового сообщества, демонизировать Азербайджан. Армянские пропагандисты изрыгают такую ложь, что даже сам Йозеф Геббельс по сравнению с ними честнейший человек.

В арсенале лживой агитации соседей нет ничего нового: этнические чистка, убийства, изнасилования, депортация и так далее. Естественно, главная фишка – «геноцид».

Эта старая новая сказка преследует сразу три цели.

Во-первых, очернить Азербайджан, и представить наше государство как варварскую страну, действующую в отношении армян в духе средневековых методов.

Во-вторых, на этой волне вытрясти как можно больше финансов из различных западных фондов, политиков, благотворителей ради спасения жизней «нищих и обездоленных» карабахских армян, столкнувшихся не только с ударами судьбы, но и пинками азербайджанцев.

И, в третьих, весь этот вой рассчитан на перспективу. Своего рода бомба замедленного действия, которую при необходимости должны будут взорвать будущие поколения.

А что касается кадров, на которых некоторые армяне признаются в любви к азербайджанцам (один даже сказал, что армяне – это не нация), ностальгируют по азербайджанцам и так далее, то лично я в эти россказни не верю. И слезы умиления на глазах не выступили.

В конце 80-ых годов прошлого года мы уже наступили на «дружеские грабли» армян, после чего рана не заживала более 30 лет. Предавший раз, предаст и дважды. Это золотое правило. Однако, как известно, в любом правиле есть место исключению. И дружба с нашими «миролюбивыми» соседями возможна лишь при одном условии: если они устроят «сквозняк» в собственных головах, чтобы выветрить фашистскую идеологию. Но на это потребуются годы, десятилетия, а может — и века. «Миацумская змея» хоть и издохла, но успела отложить «яйца» в умах армян…