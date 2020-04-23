«Где рубль?»

Коронавирус помешал реформам, которые, как надеялись многие, стартовали с низвержения с политического Олимпа теперь уже бывшего помощника президента, заведующего общественно-политическим отделом Администрации Президента Али Гасанова. Начали сдавать свои позиции и прощаться со своими креслами его фавориты — глава НСТР Нушираван Магеррамли и глава Фонда господдержки СМИ Вугар Сафарли. Несмотря на то, что даже ПА не полностью очищен от тяжелого наследия Гасанова, так как СМИ продолжают ежедневно получать заумные тезисы, указывающие, как и о чем писать (порой эти тезисы оказывают медвежью услугу властям), лучик надежды на процесс чистки-реанимирования прессы все же остается и подпитывается сообщениями о реальности проверок в этих структурах. На самом деле, уволили человека, который прикарманил миллионы, и все? И где же эти деньги, в чьи карманы уходили миллионы и как их вернуть? Одним словом, вопросов пока больше, чем ответов.

Напомним, что 7 апреля 2020 года «Зеркало» в статье под названием «Вугара Сафарли «ушли», а вопросы остались: где деньги, Зин?», открыло дискуссию на эту тему. В статье рассказывалось о расходовании на непонятные нужды бывшим руководством Фонда господдержки СМИ Вугаром Сафарли миллиона манатов, выделенного главой государства на развитие СМИ.

21 апреля 2020 года данная история имела продолжение. На этот раз вопросом «Где деньги, Зин?» задался депутат Милли Меджлиса, член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вахид Ахмедов, заявивший о необходимости проведения проверок в Фонде Господдержки СМИ. «Счетная палата обязательно должна выяснить, сколько денег было выделено фонду, куда и как они были потрачены. В связи с этим будут проведены обсуждения в Милли Меджлисе»,- сказал он.

По словам Вахида Ахмедова, во времена, когда Вугар Сафарли возглавлял Фонд, допускались беззакония и в раздаче средств, выделенных государством на развитие СМИ.

«Правонарушения имели место также во время предоставления квартир журналистам. Так, среди получивших квартиры, есть лица, которые не имеют никакого отношения к журналистике. Беззакония имели место даже во время проведения Фондом конкурсов по журналистским материалам на ту или иную тему», — сказал депутат.

Как отметил Вахид Ахмедов, в результате такого управления сегодня пресса превратилась в инструмент оскорблений. Ахмедов назвал конкретные имена, которых он считает виновными в сложившихся обстоятельствах. По его мнению, в этом виноват бывший помощник главы государства Али Гасанов и его приближенные — Исполнительный директор Фонда господдержки СМИ Вугар Сафарли, председатель Национального совета по телевидению Нушираван Магеррамли, и председатель Совета прессы Афлатун Амашев.

# попыталось получить комментарий по поводу обвинений депутата Ахмедова у самого Вугара Сафарли. Но к сожалению, наша попытка не увенчалась успехом. Видимо, Сафарли решил в эти дни карантина самоизолироваться и от журналистов, за счет которых кормился очень длительное время.

Тогда мы связались с бывшим членом Наблюдательного совета Фонда господдержки СМИ Мушвигом Алескерли и попросили его прокомментировать обвинения Вахида Ахмедова. Алескерли отметил, что как минимум в годы его работы в Наблюдательном совете никакие правонарушения не допускались.

«Я был членом Наблюдательного совета с 2009 по 2017 годы. Члены Наблюдательного совета назначаются главой государства. Вугар Сафарли уже тогда занимал должность исполнительного директора Фонда господдержки СМИ и осуществлял непосредственное руководство Фондом. Тогда никаких правонарушений не было. Ежегодно Фонд представлял отчеты о своих расходах различным государственным структурам. Потом эти отчеты публиковались в СМИ», — заявил Мушфиг Алескерли.

Он также коснулся вопроса предоставления квартир журналистам. «Предоставлением квартир занималась специальная комиссия. Она готовила списки претендентов, которые затем представлялись в Администрацию президента. Наблюдательный совет не имел к этому никакого отношения», — сказал # Мушвиг Алескерли.

Член правления Совета прессы Азер Хасрет частично подтвердил обвинения, выдвинутые Вахидом Ахмедовым. «По указанию президента для решения жилищных проблем журналистов были построены дома. Но, по имеющимся у меня сведениям, квартиры в этих домах наряду с журналистами, также получили лица, которые не имеют никакого отношения к журналистике, в том числе и секретарша Фонда господдержки СМИ», — сказал # Азер Хасрет.

Мы также попросили бывшего депутата, председателя Совета Прессы Афлатуна Амашева прокомментировать обвинения, выдвинутые Вахидом Ахмедовым. Но, почему-то, вместо того, чтобы ответить на обвинения, глава Совета прессы выразил недовольство позицией Ахмедова, когда проблемы СМИ поднимались в парламенте. «Я давно знаю Вахида Ахмедова и очень его уважаю. Как депутат, я неоднократно выступал в Милли Меджлисе по различным и актуальным проблемам медиа. Каждое выступление я распространял на своей странице в Facebook. Я не раз поднимал вопросы отмены НДС в сфере медиа, говорил о проблемах с распространением газет, о необходимости совершенствования юридической базы медиа, определения юридического статуса интернет медиа и пр. Я думал, Вахид Ахмедов поддержит меня во время моих выступлений в Милли Меджлисе. Но, к сожалению, я так и не дождался этой поддержки», — заключил Афлатун Амашев.

Как видно, председатель Совета Прессы не захотел отвечать на обвинения депутата и просто решил отделаться дежурными фразами, доказывающими, по его мнению, скромную, но очень полезную деятельность Амашева в качестве депутата – голоса журналистов в парламенте.

Оставив этот вопрос на совести Амашева, мы обратились к руководителю объединения журналистов «Ени несил» Арифу Алиеву. По его словам, деньги, выделенные Фонду господдержки СМИ, использовались неэффективно.

«Большие суммы были направлены на поддержку отдельных газет, на «туристические» поездки руководителей Фонда и редакторов отдельных СМИ за рубеж и на никому не нужные журналистские конкурсы. Более точный ответ о расходовании этих средств можно будет получить после проведения тщательной проверки в этом ведомстве», — сказал Ариф Алиев.

По поводу выступлений Амашова в ММ, Ариф Алиев сказал, что чаще всего председатель СП просил принятия специального закона «О Совете прессы» и предоставления этой организации дополнительных, по сути, исполнительных функций. А ведь это, как отметил Алиев, противоречит принципу саморегулирования, который заложен в основе Совета прессы.

«Что касается решений и поправок к законам в сфере медиа, принятых ММ за последние 6-7 лет, то подавляющее большинство из них носит ограничительный характер, затрудняет работу журналистов, что неоднократно вызывало и продолжает вызывать критику международных организаций», — подчеркнул Ариф Алиев.

Разговоры о проблемах в работе Госфонда и о необходимости обеспечения прозрачности деятельности Фонда не новы. Еще осенью прошлого года депутат, лидер партии «Ана Ветен» Фазаил Агамалы тоже поднимал данный вопрос. Он заявил, что ежегодно из государственного бюджета выделяются миллионы манатов на поддержку СМИ, и руководство Фонда обязано предоставить эти деньги наиболее читаемым газетам. А на деле деньги выделяют газетам, которые близки к руководству Фонда.

Тогда входивший в близкое окружение всесильного Али Гасанова, исполнительный директор Фонда Вугар Сафарли парировал обвинения, отметив, что они предоставляют финансовую поддержку тем газетам, которые имеют «большой тираж и высокий уровень продаж». И все, конечно же, «поверили», что газеты, близкие к руководству Фонда (читай – Али Гасанову), имеют большой тираж и высокий уровень продаж…

Мы не беремся прогнозировать, чем закончится инициатива Вахида Ахмедова, но ясно одно: Фонд был создан на основании указа президента, который в июле 2008 года утвердил концепцию государственной поддержки СМИ. И создан он был для того, чтобы помочь медиа Азербайджана стать более качественной и финансово-независимой. Удалось ли? По поводу качества могут говорить эксперты и сами читатели, которые из-за «эффективной» деятельности вышеуказанных «генералов от СМИ», давно перекочевали в социальные сети и черпают в большинстве случаев недостоверную, некачественную информацию оттуда. Что касается финансовой независимости, то депутаты правы в одном, должна быть проведена тщательная ревизия деятельности Фонда. Без этого ситуация напоминает диалог из хорошо всем известной ералашовской серии «Ни слова о кефире» (https://www.youtube.com/watch?v=AcJ8e_zKiLQ): «Я тебе рубль дал? Дал!» и заканчивается ответом на вопрос «Где рубль?» — «Какой рубль?»