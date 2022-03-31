Сегодня, в День геноцида азербайджанцев, AzTV показал фильм «Приговор», повествующий о кровавых событиях начала XX века в Азербайджане, жестоких погромах, которые творили дашнакские головорезы, и резне мусульманского населения в Баку. Эта художественно-документальная лента знакомит современного азербайджанского зрителя с трагическим, но и одновременно героическим прошлым наших предков, тех смелых и мужественных мужчин, кого называли гочу, бросившихся защищать женщин, детей и стариков от озверевших армянских дашнаков. Для гочу, обладающих особым кодексом чести, в эти страшные дни важнее спасения жизней женщин, стала защита их чести. И чтобы спасти честь мусульманских женщин бакинские гочу приняли трудное решение — в случае поражения бросить в море женщин и девушек. Поступок, требующий смелости духа и твердости характера, причем как с той, так и другой стороны, в смысле – самих азербайджанских женщин. Весьма поучительный и показательный пример, чуждый, к большому сожалению, сегодня многим представителям сильного пола.

Тому невообразимые примеры сегодня, спустя 100 с лишним лет, в XXI веке подбрасывают нам образчики мужского пола нации, претендующей на ведущую роль в мире и глобальное лидерство. «Воины-освободители», коими их считают на родине, помимо грабежей и мародерства еще и насилуют украинских женщин и девушек, даже девочек и детей, более того – и мужчин. Насилуют при их малолетних детях, насилуют при их мужьях или женах, родителях, под дулами пистолетов.

Все факты, о которых пишут в социальных сетях и СМИ, о которых становится известно из перехваченных телефонных бесед самих оккупантов, настолько омерзительны, что даже просто пересказ их вызывает гнев, возмущение, тошноту.

33-летняя Наталья рассказала британской газете The Times, как русские солдаты раз за разом насиловали ее и ее мужа на глазах у 4-летнего сына, а потом застрелили мужа и их собаку. А вот запись перехваченного телефонного разговора о том, как сослуживцы изнасиловали женщину и 16-летнюю девушку в одной из деревень в Украине, опубликовали в пресс-службе СБУ. В Мариуполе российские оккупанты несколько дней по очереди насиловали женщину на глазах у ее 6-летнего сына. Позже она скончалась от ран. Волосы ее маленького сына поседели, — сообщает Минобороны Украины.

Фактов не перечесть, как нет и чести у российских военных в Украине. Они ее растеряли вместе с падением монархии, новая пролетарская власть была построена не на добродетели и порядочности, а на убийствах, терроре, предательстве и продажности. Только узнали мы об этом уже после распада Союза, построенного на красных штыках. Как и про то, как солдаты победоносной Красной армии насиловали немецких женщин после вступления на территорию Германии. Из дневника советского офицера, лейтенанта Владимира Гельфанда — 25 апреля, Берлин, берег реки Шпрее, группа женщин с чемоданами и узлами.

«Я спросил немок, где они живут, на ломаном немецком, и поинтересовался, зачем они ушли из своего дома, и они с ужасом рассказали о том горе, которое причинили им передовики фронта в первую ночь прихода сюда Красной Армии», — пишет автор дневника. «Они тыкали сюда, — объясняла красивая немка, задирая юбку, — всю ночь, и их было так много. Я была девушкой, — вздохнула она и заплакала. — Они мне испортили молодость. Среди них были старые, прыщавые, и все лезли на меня, все тыкали. Их было не меньше двадцати, да, да, — и залилась слезами». «Они насиловали при мне мою дочь, — вставила бедная мать, — они могут еще прийти и снова насиловать мою девочку!» — пишет Гельфанд в своем дневнике.

Историк Энтони Бивор, проводя исследования для своей книги «Берлин: падение», вышедшей в свет в 2002 году, нашел в российском государственном архиве отчеты об эпидемии сексуального насилия на территории Германии. Эти отчеты в конце 1944 года сообщают о массовых изнасилованиях в Восточной Пруссии и о том, как немецкие женщины пытались убивать себя и своих детей, чтобы избежать этой участи. Как пишет ВВС, реальный масштаб изнасилований был просто невообразим — называются цифры в 100 тысяч женщин в Берлине и два миллиона по всей Германии.

А теперь их потомки насилуют уже своих братьев и сестер в Украине. Вот только откуда такое остервенение, злоба, ненависть и жестокость? В случае с Германией они объясняли это «местью», но что их заставляет так вести себя сегодня в Украине? Почему так озлоблен простой русский солдат, где растерял он ЧЕСТЬ? Ну, конечно же, в путинской России, где живет его семья почти впроголодь, на селедке и картошке, запивая водой и водкой, в глухой деревне без санузла, с туалетом во дворе, или в провинциальном городке в хрущовке, с гарнитуром советских времен и полупустым холодильником «ЗИЛ», есть за что ненавидеть украинцев. Очень доступно объясняет на другом конце провода женщина, видимо, мужу, который рассказывает ей как обеспеченно живут украинцы – какой у них ремонт, какие шмотки, что он украл, как и другие его товарищи, в украинской квартире кроссовки, футболки, а дама просит «достать» спортивный костюм, ноутбук, и причитает – «прикинь как они жили, а как мы живем, понятно, за что бьются».

Вот так, одно из первобытных чувств – ЗАВИСТЬ. И вместо того, чтобы самим начать работать, производить хоть что-то, истинно поверить во Всевышнего, жить по его заповедям – не убий, не укради, не желай дома ближнего твоего, построить нормальное развитое государство, что не сделать при наличии такого разнообразия и богатства природных ресурсов уже преступление, русский тянет руки к тому, что не ему принадлежит, предпочитает воровство, казнокрадство, грабеж, мародерства. Даже войну по чести вести не может. Да и откуда взять его рядовому солдату или офицеру, коли ЧЕСТЬ не в ходу даже в российском руководстве и среди высшего командного состава. Где им взять второго Дуайта Эйзенхауэра, который будучи Верховным главнокомандующим войсками союзников в Европе в годы Второй Мировой войны, получив информацию об изнасилованиях, приказал расстреливать солдат на месте преступления.