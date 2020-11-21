«Гавриловы» никак не уймутся

Все мы помним так называемую «ночь Гаврилова» в Тбилиси, из-за которой начался этап резких политических протестов в Грузии. 20 июня 2019 года в здании грузинского парламента проходило заседание Межпарламентской ассамблеи православия, президентом которой является депутат Думы, коммунист Сергей Гаврилов. Гаврилов вёл работу заседания на русском языке, при этом уселся в кресло спикера парламента Грузии. Это вызвало шквал недовольства в стране, беспорядки и столкновения с полицией, усиление недовольства правящей партией.

И вот теперь этот же самый Гаврилов решил сунуть свой нос еще и в карабахскую проблему. Он заявил, что «в Нагорном Карабахе складывается сложная ситуация с сохранением религиозных святынь, растут риски ухудшения положения христиан в Закавказье». Он надеется, что «будут сохранены религиозные святыни и монастыри Карабаха». А еще он вновь возвращает в повестку тему мифических наемников-террористов – «в Карабахе и в целом на территориях, которые отходят к Азербайджану, находится большое количество радикально настроенных экстремистов, которые прибыли из Сирии».

Ему как будто мало того, что он остался печально известным персонажем в истории Грузии, и теперь он хочет заработать такую же репутацию в Азербайджане. Что можно было бы ответить и посоветовать Гаврилову и многим таким же как он? Получается ведь, что такие люди лезут высказываться, иногда совершенно не будучи в курсе той ситуации, которую берутся оценивать. Ради чего? Просто, чтобы лишний раз засветиться, попасть в центр внимания? Или они служат какой-то цели? Например, создания негативного образа Азербайджана в сознании христианского обывателя.

Вот что рассказал об этом # политолог-международник Ильгар Велизаде:

— Я думаю, что Гаврилов и все те, кто выступает с подобными речами, мало того что искажают действительность, но еще и не способствуют созданию объективного информационного фона для реализации миротворческой деятельности. В соответствии с трехсторонним соглашением осуществляется возвращение Азербайджану захваченных Арменией районов. Туда постепенно будет возвращаться мирная жизнь. Военным действиям положен конец. Недавнее выступление президента РФ свидетельствует о том, что он намерен закрыть страницу конфликта в регионе, и попытаться совместными усилиями сторон создать новую реальность взаимодействия и сотрудничества. Так выглядит официальная позиция российской стороны.

А как выглядит позиция таких, как Гаврилов, Затулин – это на совести их и иже с ними. Ясно только, что они создают противовес, их высказывания создают негативный фон для реализации совместного соглашения от 10 ноября.

В официальных российских оценках итогов конфликта нет ни слова критики в адрес азербайджанской стороны. Даже о пресловутых иностранных боевиках и их присутствии в нашем регионе там не сказано. Я думаю, если бы со стороны Азербайджана реально действовали какие-то пришлые боевики, этот момент мог бы найти отражение в тексте трехстороннего заявления.

Но поскольку там этого нет, то и оснований утверждать, что террористы воевали на нашей стороне, тоже нет.

Но Гаврилов, видимо, текст документа не читал, и выводы делает на основании каких-то непонятных источников. Он, очевидно, больше слушал мифологические выступления Арцруна Ованнисяна. Для Гаврилова, судя по всему, более важны заявления армянского агитпропа.

Говоря о том, что азербайджанская сторона наносит ущерб религиозным сооружениям и объектам культа на территории возвращаемых районов, я думаю, такие люди как Гаврилов опять же ориентируются на какие-то непроверенные материалы из социальных сетей, нежели на официальную информацию.

Судя же по кадрам, которые распространяются сейчас в соцсетях, сами же армянские священнослужители занимались фактически мародерством, расхищением храмов – мы видели, как оттуда вывозятся объекты культа, и даже черепицу снимают с кровли. То есть, это говорит о том, что есть достаточно свидетельств, которые свидетельствуют больше против армян.

В общем, выборочный анализ происходящего словами Гаврилова является еще одним свидетельством того, что, к сожалению, находятся и будут находиться общественные и политические деятели в той же России, которые, судя по всему, не совсем удовлетворены результатом заключенного соглашения. Я так понимаю, косвенно речь идет о том, что есть латентное недовольство действиями российской стороны. Такое дребезжание некоторых людей в России говорит о том, что они не поняли реальность, не оценили ее, что они компрометируют российское общество своими высказываниями.

Эта ситуация говорит о том, что предстоит еще много чего сделать, чтобы не дать укрепиться таким настроениям. Но, слава Богу, реалии против тех ущербных взглядов, которых придерживается депутат Гаврилов и подобные ему деятели.