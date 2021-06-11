Восходящая звезда российской эстрады, азербайджанский певец SEAZ (Азер Насибов) заключил контракт с Atlantic Records Russia, крупнейшим звукозаписывающим лейблом, принадлежащим компании Warner Music Group.

Трек под названием «Гасим свечи», представленный в начале лета, мгновенно разлетелся по всем топовым цифровым площадкам и принес молодому артисту приличную порцию успеха. Сейчас артист готовит новую песню, которая также выйдет на Atlantic Records Russia.

«Я погасил свечи, чтобы зажечь новые», — подписал свой трек SEAZ, представив его на суд слушателям. В интервью # певец пояснил:

«В эту фразу я вложил большой смысл. Я, наконец – то почувствовал себя на своем месте, и я погасил все старые свечи, чтобы зажечь новые, которые будут очень долго гореть, а я буду стараться всячески поддерживать это пламя».

Певец признался, что песня, ставшая хитом, родилась буквально в одночасье:

«Я вообще заметил, что хорошие песни рождаются у меня буквально за пару минут. Приходит вдохновение, и через какое-то время я уже напеваю музыку и слова. Очень многие слушатели признались, что когда слушают «Гасим свечи» у них мурашки по телу, а на глазах наворачиваются слезы. Так происходит, когда артист смог дотронуться до многочисленных сердец. Это – лучшая награда для творческого человека», — подчеркивает SEAZ.

Исполнителю часто приходится отвечать на вопрос о том, почему практически все его композиции имеют грустный окрас.

«Не знаю, почему так происходит, возможно, это состояние моей души. Ты никогда не знаешь, какая мотивация придет завтра. Новый день может принести все что угодно. Поэтому я стараюсь не планировать, а следовать зову своего сердца. Точно такой же я и в творчестве: это путь, который должен постоянно совершенствоваться, делать тебя лучше, делать тебя разным, и в то же время узнаваемым. Я всегда стараюсь делать что-то лучшее…», — откровенничает певец, напоминая о тех кардинальных переменах, в том числе и во внешности, которые произошли с ним со времен участия в проекте «Голос. Дети», где он прославился не только тем, что дошел до финала, но и неожиданно произнесенной перед наставниками фразой «А по национальности я – азербайджанец!».

Азербайджанские артисты, которые пользуется сегодня большой популярностью на российской сцене, всячески поддерживают своего молодого коллегу:

«Мои друзья из дуэта «Рауф и Фаик» всегда найдут нужные слова, способные поддержать меня, несмотря ни на что. Народный артист Азербайджана EMIN меня поддерживает, и я ему безмерно благодарен за это, я восхищаюсь его как человеческими качествами, так и талантом музыканта. Очень неожиданной для меня стала поддержка Бахти, он сказал мне очень теплые слова, вспомнил мое участие в проекте «Голос. Дети». Он сказал: «Ты был маленьким черненьким пухленьким мальчиком, а сейчас – абсолютно новый артист».

Для меня поддержка этих людей, их советы и наставления – все равно, что второе рождение», — рассказывает SEAZ, добавляя, что огромную роль в его жизни играет оценка и поддержка родителей и любимой старшей сестры.