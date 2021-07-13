Стамбульский «Галатасарай» не смог попасть в Афины на товарищеский матч против местного «Олимпиакоса», передает сайт турецкой команды.

Отмечается, что футболистов заставили сдать в афинском аэропорту ПЦР-тесты, несмотря на то, что предыдущие тесты команда сделала менее чем 72 часа до этого.

«Впервые «Галатасарай», гордо носящий турецкий флаг на своей футболке и много раз представлявший Турцию в Европе, подвергся такому неуважению. После того, как совет директоров оценил ситуацию, мы решили немедленно вернуть команду. Мы ждем извинений от греческих властей», — говорится в сообщении.

Также в «Галатасарае» отметили, что этот инцидент является явной дискриминацией по отношению к команде.