Международный суд ООН дал Азербайджану и Армении срок до 12 ноября 2025 года на подготовку документов по делам о расовой дискриминации.

Как передает ТАСС, об этом говорится в пресс-релизах инстанции.

Как отметили в суде, речь идет о контрмеморандумах — документах, в которых стороны опровергают аргументы противоположной стороны по существу дела.

Армения инициировала судебное разбирательство с Азербайджаном в Международном суде ООН 16 сентября 2021 года. Баку 23 сентября того же года подал встречный иск о том, что Ереван совершал и продолжает совершать дискриминационные действия в регионе против азербайджанцев из-за их этнического происхождения.

Обе стороны потребовали введения обеспечительных мер, которые устанавливаются судом, чтобы избежать эскалации напряженности на время проведения разбирательства. Эти требования были частично удовлетворены.

После этого обе стороны поставили под сомнение юрисдикцию суда, в связи с чем рассмотрение дел по существу было приостановлено. В своих решениях от 12 ноября суд постановил, что обладает юрисдикцией для рассмотрения обоих исков, за исключением претензий Азербайджана, касающихся экологического ущерба и действий, которые имели место до 15 сентября 1996 года — даты вступления в силу между сторонами Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.