Галь Гадот экранизирует роман, запрещенный в израильских школах

Галь Гадот и ее муж Ярон Варсано будут продюсировать экранизацию романа Дорит Рабиньян «Живой забор», который запретили читать в израильских школах, сообщает Variety.
Это связано с тем, что в книге рассказывается история любви переводчицы-еврейки Лиат и арабского художника Хилми. Они встречаются в Нью-Йорке и скрывают свои отношения от друзей и семьи.
Роман, написанный в 2014 году, вызвал волну критики в Израиле, и в 2015 году Министерство образования исключило его из школьной программы, после чего продажи издания резко возросли.
Продюсерская компания Галь Гадот и Ярона Варсано, которая будет заниматься экранизацией «Живого забора», называется Pilot Wave.(РИА Новости)