Галь Гадот экранизирует роман, запрещенный в израильских школах

Галь Гадот и ее муж Ярон Варсано будут продюсировать экранизацию романа Дорит Рабиньян «Живой забор», который запретили читать в израильских школах, сообщает Variety.
Это связано с тем, что в книге рассказывается история любви переводчицы-еврейки Лиат и арабского художника Хилми. Они встречаются в Нью-Йорке и скрывают свои отношения от друзей и семьи.
Роман, написанный в 2014 году, вызвал волну критики в Израиле, и в 2015 году Министерство образования исключило его из школьной программы, после чего продажи издания резко возросли.
Продюсерская компания Галь Гадот и Ярона Варсано, которая будет заниматься экранизацией «Живого забора», называется Pilot Wave.(РИА Новости)
| 2019-12-25T17:12:26+00:00 25 декабря 2019, 19:53|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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