Галь Гадот экранизирует роман, запрещенный в израильских школах

Галь Гадот и ее муж Ярон Варсано будут продюсировать экранизацию романа Дорит Рабиньян «Живой забор», который запретили читать в израильских школах, сообщает Variety.

Это связано с тем, что в книге рассказывается история любви переводчицы-еврейки Лиат и арабского художника Хилми. Они встречаются в Нью-Йорке и скрывают свои отношения от друзей и семьи.

Роман, написанный в 2014 году, вызвал волну критики в Израиле, и в 2015 году Министерство образования исключило его из школьной программы, после чего продажи издания резко возросли.

Сейчас звезда картины «Чудо-женщина» находится в Израиле, у нее перерыв между съемками в «Смерти на Ниле» по роману Агаты Кристи и в «Красном уведомлении» с Дуэйном Джонсоном.

Продюсерская компания Галь Гадот и Ярона Варсано, которая будет заниматься экранизацией «Живого забора», называется Pilot Wave.(РИА Новости)