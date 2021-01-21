Габриэлянов считает граждан Армении баранами?

К премьер-министру Армении Николу Пашиняну в нашей стране принято относиться как к политику, который сделал неизбежной новую войну в Нагорном Карабахе, как к автору целого ряда провокационных заявлений и шагов. При этом, тот же самый Пашинян, в отличие от подавляющего большинства армянских политиков, оказался способен на правдивые и объективные заявления.

Так, в ходе правительственного часа в парламенте РА он сделал шокирующее, как для руководителя РА, признание. Азербайджанское население Шуши до начала конфликта превышало 90%, напомнил премьер. «Вы хотите сказать, что город Шуша, имеющий свыше 90% азербайджанского населения, в этом статусе армянский?» – поинтересовался Пашинян у своих критиков.

Идем далее, совершаем небольшой экскурс в прошлое. Армянские СМИ отыскали статью Пашиняна в газете «Моллак», в которой он, будучи журналистом, писал о том, что склоняет голову перед погибшими в Баку 20 января 1990 года. В статье от 11 февраля 1998 года под заголовком «Армяне и азербайджанцы – счастливые народы» Никол Пашинян задается вопросом, почему сознание армян омрачается каждый раз, когда речь заходит о невинных жертвах Азербайджана и Турции. Пашинян завершает статью следующими строками: «20 января я почтил минутой молчания память жертв 1990-х годов в Баку».

Я нисколько не пытаюсь обелить действующего армянского премьера. Но нужно быть объективным, давая оценку словам, а главное поступкам того или иного политика и человека. А объективность тут как раз и состоит в том, что как ранее, так и ныне Пашинян готов открыто говорить то, о чем в Армении способны рассуждать единицы. И уж точно, не председателю совета директоров ОАО «Редакция газеты «Известия» Араму Габриэлянову быть судьей для армянского премьера.

Это в теории. На практике же мы видим, как лишенный каких-либо моральных и нравственных ограничителей, явно любующийся собой матерщинник и провокатор от журналистики регулярно высказывается в адрес Пашиняна. Причем, настолько войдя в раж, что видит себя уже «оракулом», непризнанным гением аналитики и просто гигантом мысли.

«Как только Пашинян провел свой первый митинг, я через 20 минут после этого сразу же написал и оставил пост в Facebook: «этот человек сдаст Карабах». Вы можете это и сами проверить». Об этом Габриэлянов поведал в интервью журналистам. Сразу хочется посоветовать этому «ясновидцу» сосредоточиться на прогнозах, касающихся страны, гражданином которой он является.

Да, на России. Вон, оппозиционер Алексей Навальный опубликовал на Ютуб скандальное видео-расследование, которое за сутки просмотрело свыше 30 миллионов человек. А еще, он на митинг 23 января активно зазывает россиян. И есть уже мнение большого числа как российских, так и западных экспертов, что борьба разных «башен» Кремля, в которую вовлечен Навальный, вышла на финишную прямую.

В этой ситуации Габриэлянову логичнее было бы высказываться вовсе не о Пашиняне. Но, он никак не может остановиться. В итоге, Габриэлянов, демонстрируя полнейшее отсутствие культуры общения и аргументации, переходит к оскорблениям. Причем, не только в адрес Пашиняна, но и в адрес граждан РА. Ведь, по словам Арама Ашотовича, те митинги, которые проводил Пашинян, учитывая его интеллектуальные способности и недальновидность, а также способности его команды «дебилов», не смогли бы быть так хорошо организованы, если бы не было внешнего вмешательства и поддержки, в частности, «западных» спецслужб.

«Они купили 50 тысяч зарядок для телефонов и раздали людям. Стояли точки, они бесплатно раздавали «Айфоны». Это же все понятно. На это тратились деньги. Это была суперски построенная организованная схема. Но сам Пашинян ни на что не способен. Он обычный иджеванский колхозник — чобан (пастух — ред.). Как говорила моя бабушка, чобан в 1000 раз лучше, чем он, потому что чобан, хотя бы, честный человек, а этот просто мразь», — сказал Габриэлянов.

Не буду давать характеристику бабушке Арама Ашотовича, которая так детально разбиралась в чобанах и в их достоинствах. Но, совершенно очевидно, что тут имеет место прямое оскорбление Пашиняна. Не будет же Габриэлянов утверждать, что слово «мразь» это комплимент. Такое он может сказать своему подручному Семену Пегову. Но ничего подобного Габриэлянов никогда не позволит в адрес руководителей России, гражданином которой, напомню, является. Потому, что понимает, что жизнь нужно прожить так, чтобы не было мучительно больно. Физически.

Плюс, Габриэлянов выставил в глупом свете не столько Пашиняна, сколько себя и бывшее руководство РА. Потому, что получается, что в период президентства Сержа Саргсяна в РА не было никаких аналитических служб, способных просчитать последствия акций протеста, приведших к «бархатной революции». Кроме того, получается, что в РА тогда не было спецслужб, которые бы просчитали и пресекли смену власти. Наконец, Габриэлянов «забывает» о том, что вся сотовая связь в РА того времени контролировалась Микаэлом Минасяном — зятем Сержа Саргсяна.

Арам Ашотович, видимо от большого ума, все примитивизирует. Оказывается, смену власти в РА можно организовать, раздав 50 тысяч зарядок для айфонов. Габриэлянов не скрывает намерение добиться смещения Пашиняна с поста премьера РА. Так что ему мешает обратиться к состоятельным российским армянам, многие из которых также открыто ненавидят Пашиняна, и купить не 50, а 100 тысяч зарядок для айфонов, завести их в РА и добиться поставленной цели?!

Но и это еще не все. Габриэлянов, щеголяющий примитивностью понимания политических процессов, обозвав «дебилами» членов команды Пашиняна, оскорбил огромное число граждан РА. Напомню, что на досрочных парламентских выборах в РА, что состоялись в декабре 2018 года, за пашиняновский альянс «Мой шаг» проголосовало 884 456 граждан РА. Получается, согласно «логике» Габриэлянова, что все они тоже «дебилы». А может, учитывая то, что Арам Ашотович назвал Пашиняна чобаном, все они бараны? В любом случае, эти вопросы должны задавать Габриэлянову в Армении. Хотя бы потому, что молчание в данном случае означает согласие с оценкой, которую он дал гражданам РА, в количестве 884 456 человек.